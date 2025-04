Enfim, deu Dorival no Timão! E sinto que dará muito certo!

O clube do Parque São Jorge conseguiu fechar simplesmente com Dorival Júnior, que até o mês passado comandava a principal seleção do futebol mundial (queiram ou não).

E é verdade que alguns corintianos ficaram chateados por não ter dado certo a volta de Tite, pelos motivos que tanto debatemos nesta semana.

Mas podem ter certeza que a contratação de Dorival está, sim, no mesmo nível da quase contratação de Adenor.

Júnior subiu demais de patamar nos últimos anos, principalmente após os ótimos resultados obtidos no Flamengo (que foi injusto com ele) e no São Paulo.

E tem tudo para dar certo também no Parque São Jorge!

Ele é do ramo!