Quem diria... O Timão ainda vai 'beliscar' alguma coisa boa no Brasileirão!

Mas nesta reta final do Brasileiro, o time resolveu 'acordar' e, quem diria, pode até 'beliscar' uma vaguinha na Sul-Americana do ano que vem, ou sendo bem otimista, um lugarzinho na pré-Libertadores, este torneio 'inchado', onde talvez até o nono colocado consiga se garantir.

Depois de sair atrás no placar contra o Vitória no Barradão, em uma falha gigante do ótimo goleirão Hugo Souza, buscou o empate com Yuri Alberto e a virada com Memphs Depay.

Os dois gols alvinegros originaram-se de passes espetaculares de Rodrigo Garro.

Como joga bola esse argentino!

Bom, agora com 41 pontos, o fantasma do rebaixamento está sendo nocauteado pelo Alvinegro.

Resta saber aonde poderá chegar este agora positivamente surpreendente Corinthians.