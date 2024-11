Mesmo sofrendo, São Paulo vai terminar bem o Brasileiro! Já o Furacão...

Depois de ser limado da Libertadores e da Copa do Brasil, restava mesmo fazer uma campanha no Brasileiro que lhe permita ganhar o passaporte para boas competições em 2025.

Vai conseguir.

Foi suado o jogo contra o Furacão no MorumBis.

O time abriu o placar com Luciano, sofreu o empate com Julimar e voltou a ficar na frente com André Silva, que havia acabado de entrar no jogo.

Se as coisas estão bem encaminhadas para o Tricolor, o Furacão está com toda pinta de que não vai se sustentar na elite.

Como um dos times que mais perdeu no Brasileiro, é seríssimo candidato ao rebaixamento