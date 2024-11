Lembrem-se, corintianos, que nada é tão ruim que não possa piorar

Sem falar nas dívidas que começaram a ganhar as manchetes Brasil afora.

Depois, vem o sufoco no Paulista, que quase acabou em rebaixamento.

Tem o péssimo início no Brasileirão, figurando no Z-4 em praticamente todas as rodadas.

Mas aí, para compensar, o time tem um desempenho surpreendentemente bom nas Copas e, como cereja do bolo, o corintiano recebe um inesperado presente: a contratação do craque holandês Memphis Depay.

Bem, e agora, depois de alguma euforia com as já esgotadas chances de título, o Corinthians volta à realidade.

A luta contra o rebaixamento já esteve mais complicada, mas mesmo assim ainda é muito dura.