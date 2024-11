E o Corinthians conseguiu queimar o filme do futebol brasileiro...

Mas eles "não contavam com a astúcia" do molenga Corinthians de Ramón Díaz.

Contra o Racing, minha gente, o Timão teve a faca e o queijo na mão para matar o jogo logo no primeiro tempo.

Com 1 a 0 no placar, os donos da casa se mandaram para o ataque, estendendo um tapete vermelho para o rápido contra-ataque do time paulista.

Mas Garro, que vive inacreditável má fase, perdeu um gol incrível, que seria o de 2 a 0 e que daria imensa tranquilidade para o Alvinegro encaminhar a classificação.

E o pior é que logo na sequência Quintero incorporou Riquelme e, em quatro minutos, virou o jogo para o clube de Avellaneda.

Aí o Corinthians entrou em parafuso.