O dia em que Vini Júnior foi tão roubado quanto João do Pulo

Milton, com apetite, no bandejão do Colégio Agrícola de Muzambinho, ao lado de João do Pulo e do diretor do colégio, José Rossi. Em pé, à esquerda, Scarlett Abrão Borelli

João do Pulo, escoltado por Milton Neves, desfilou por Muzambinho a bordo de uma `Ferrari´. Mas sua medalha de ouro era a legítima dos 17,89 metros de 1975 na Cidade do México. Atrás de João do Pulo, o moço da direita é Guilherme Vicente de Souza

A moça em pé, à esquerda, é Scarlett Abrão Borelli. Milton Neves está sentado, "traçando" o bandejão caprichado no Colégio Agrícola de Muzambinho, ao lado do saudoso João do Pulo, em 1975. De paletó xadrez está o saudoso José Rossi, o diretor do colégio