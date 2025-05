VAR jogou contra o Timão mas não adiantou. Estrela de Dorival é mais forte

Aí, uma bela jogada do Corinthians, com Memphis fez o terceiro mas novamente uma irregularidade, para frustração da torcida em Itaquera.

Mas se duas vezes o VAR jogou contra o Timão, não houve como não apontar o pênalti de Romero em Bidu.

Yuri Alberto, sempre ele, fortalecendo a "Lei do Ex", bateu bem, no ângulo direito de Anthoni, e colocou o Corinthians (merecidamente) à frente novamente.

E a conta não parou aí, pois Igor Coronado, nos acréscimos, fez um golaço, para delírio da Fiel.

Uma cavadinha de craque!

Fato é que com um homem a menos durante a maior parte do segundo tempo, o Inter foi valente mas não resistiu à pressão em campo e aquela da torcida, que SEMPRE empurra o time de forma incondicional.