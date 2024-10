A decisão para o Corinthians é hoje, e não domingo!

E é por isso que eu afirmo que, para o Timão, o jogo de hoje, contra o Atlhetico-PR, em Itaquera, pelo Brasileiro, é muito mais importante do que a semifinal de domingo, contra o Flamengo.

Afinal de contas, mesmo se passar, o Alvinegro ainda terá na final da Copa do Brasil páreo duríssimo diante do Atlético-MG (creio...).

Já hoje, se for derrotado pelo Furacão, terá que vencer praticamente todos os jogos restantes do Brasileiro, dentro e fora de casa, para escapar do vexame de ser mais uma vez rebaixado.

E vale lembrar que, se cair, a chance de o Corinthians "cruzeirar" é gigantesca!

Concorda?

Opine!