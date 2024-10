Os grandes vencedores da eleição de SP são os institutos de pesquisa

Acertaram na mosca o páreo duríssimo que seria a disputa entre Nunes, Boulos e Marçal.

Antecipando também que o "coach" não estaria no segundo turno.

E não estará pela ideia "pouco inteligente" de divulgar um laudo falso sobre um rival às vésperas da votação.

Ora, gente, tudo tem limite, até mesmo na política...

Agora vejamos o que teremos no segundo turno, o delicioso "mata-mata" da política.

E, pelo que estamos percebendo dos institutos de pesquisa, podemos ter uma boa noção do resultado já nas próximas semanas, com as primeiras pesquisas sendo divulgadas.