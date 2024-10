Medroso, Palmeiras vê o tri mais distante com vitória do Fogão! 

Jogou morrendo de medo do Red Bull Bragantino, que está tentando se distanciar do Z-4, e trouxe apenas um pontinho do interior paulista.

Classificação e jogos

Começando a rodada com um ponto a menos que o líder Botafogo, era jogo para o 'tudo ou nada', ainda mais sabendo que o time carioca vencia (e venceu), o Furacão em Curitiba com gol de Igor Jesus.

Assim, o sonho do tri consecutivo do Brasileiro ficou mais distante, ainda que não impossível.

Afinal de contas, o Fogão concluiu sua pós-graduação em refugada, tomando por base o que aconteceu em 2023, quando tinha o caneco do Brasileiro na mão e 'entregou' de mão beijada para o Alviverde.

Com a derrota do Fortaleza para o Grêmio ontem por 3 a 1, a disputa pelo caneco ficou aparentemente restrita ao Glorioso e ao Verdão, mas o time carioca abre três pontos de frente, restando nove jogos.

Claro, não está nada definido, mas nesta altura do campeonato (literalmente), é uma 'gordurinha' considerável.