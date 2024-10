Há dois anos morria Eder Jofre, um dos maiores pugilistas da história

Em maio de 2016 foram iniciadas as gravações do filme "10 Segundos", sobre a vida de Eder Jofre. O ator Daniel de Oliveira no papel de Eder e Osmar Prado como Kid Jofre, pai de Eder.

Em 10 de setembro de 2018 aconteceu em São Paulo, no Cinépolis do Shopping JK, a pré-estreia de "10 Segundos para Vencer", filme que retrata a trajetória de Eder Jofre. Clique aqui e veja a cobertura completa, feita pelo jornalista Marcos Júnior Micheletti, do Portal Terceiro Tempo.

Da esquerda para a direita: Éder Jofre, Newton Campos e o último é o saudoso Milton Rosa. Foto Sidnei Dal Rovere