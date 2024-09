Nem apito nem camisa pesada bastaram para o São Paulo contra o Fogão!

O óbvio aconteceu uma semana depois...

Com muito mais time, e aparentemente recuperado da 'refugada' monstruosa que protagonizou no Brasileirão de 2023, o Botafogo tem total condição de conquistar o inédito caneco da Libertadores.

O clube que, ao lado do Santos, foi tão importante nas conquistas em Copas do Mundo para o Brasil, cedendo mão de obra valiosa, precisa mesmo ter em sua sala de troféus um tão importante quanto o Peixe (que tem três).

O time carioca, muito superior, tocando a bola com desenvoltura como se estivesse em seu 'tapetinho', abriu o placar com Thiago Almada, de cabeça, aproveitando rebote de Rafael, que tinha total condição de ter feito coisa melhor no lance.

Se fosse o velho Manga, por exemplo, teria segurado com uma mão só...

Aí, no final do primeiro tempo, em um daqueles lances que o árbitro precisa ter muita boa vontade para enxergar toque na mão, o Tricolor teve penalidade marcada, que Lucas Moura, de forma bisonha, chutou por cima do gol.