O Corinthians nem parecia querer, mas se classificou!

Por exemplo esse Grêmio x Corinthians, com dois insossos empates sem gols, tanto em Itaquera quanto no Couto Pereira, estádio em que o Tricolor gaúcho tem mandado seus jogos após as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul

A sensação era de que poderíamos ter até mesmo um terceiro ou quarto jogo que mesmo assim as redes não seriam balançadas.

Aí não teve jeito: a decisão em Curitiba acabou sendo nos pênaltis, com a equipe mandante pipocando na hora H.

Ora, gente, o goleiro defender até vai.

Mas como pode desperdiçar duas cobranças para fora?

Inadmissível!