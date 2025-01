Por que, e como, Memphis Depay incendia o jogo

Contra o Água Santa, nessa quarta feira 22 de Janeiro, Memphis Depay entrou no intervalo. Até ali, jogo amarrado, sem troca de passes, sem estratégia visível, sem tática compreensível. O Corinthians, em fase de testes, era uma bagunça em campo. Entra o holandês. A arquibancada se atiça. Vibra. E Memphis dialoga com ela: pega a bola e toca sempre muito rapidamente e buscando verticalizar ou criar condições para verticalizar. A torcida sente e canta mais alto. O jogo ganha intensidade. Tudo muda. Em campo, o time segue confuso na distribuição. Mas é uma confusão de diferente classificação. Ela agora tem coração, tem intensidade. Memphis toca e se apresenta para receber. Tudo de forma rápida. O goleiro do Água Santa, até ali sem poder mostrar seu valor, passa a ser o cara de jogo.

Memphis é a cara do Corinthians. Demorou 30 anos para que ele soubesse disso. Mas, de forma misteriosa, a torcida do Timão soube alguns minutos antes. Bastou vê-lo chegar que a profecia foi escrita: tem corpo e alma desse clube e vai levantar taças. Quem viver, verá.