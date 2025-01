A luta de Endrick para cumprir seu destino nos campos

Mas o garoto está mostrando onde é esse lugar. Talvez esse lugar seja em campo. Marcando gols, abrindo espaços, driblando, passando.

Outra vez, depois de meses, Endrick entrou e resolveu uma partida decisiva para o Real. Está nas manchetes europeias. Está sendo paparicado e idolatrado. Como estarão as vaidades gringas ao seu redor? Terão percebido que com Endrick eles podem ter um elenco ainda mais forte e versátil e que, desse modo, eles mesmos terão a chance de brilhar ainda mais, ou vão se derreter em medos e inseguranças? Será que Endrick terá que enfrentar um outro "coloque-se no seu lugar" ou encontrará espaço fértil para cumprir seu destino? O tempo dirá.