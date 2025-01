Talvez nem Leila Pereira saiba de sua importância para a mulher no futebol

Seria preciso estar muito letrado nessa luta - ou existir em corpo de mulher - para ter a real dimensão do papel de Leila para as mulheres que trabalham com o futebol. Não nos interessa que ela amanhã apareça com uma camiseta onde se lê "O Futuro é Feminino". Não nos interessa que ela se declare feminista em discursos ensaiados. Não nos interessa vê-la em marchas feministas pela cidade. Importa o que ela faz. E ela faz muito - sabendo ou não sabendo que faz.

Assim como todas nós, Leila Pereira vai se percebendo dentro das armadilhas do machismo lentamente. O letramento feminista não é um evento; é um processo. Demora, exige atenção, diálogo, reflexão. Pode estancar de vez em quando, mas nunca retrocede. Leila está nessa jornada. A colega de coluna Alicia Klein informa que ela vai processar Dudu. E nós aplaudimos. A coisa mais fácil nesse mundo dominado pela lei dos homens é xingar e diminuir uma mulher. Se fazem isso até com aquelas que estão hierarquicamente acima, imagine o que é feito com as que estão abaixo. É tranquilo. É favorável. Os amigões gostam, aplaudem. Homem pode ser tão histérico quanto quiser. Bem, talvez não mais. Leila fala firme, age e, ao agir, nos redime.