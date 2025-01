Palmeiras: Leila Pereira decide processar Dudu por ofensas

Entenda o caso

Leila criticou mais uma vez publicamente a forma como Dudu deixou o clube na última segunda-feira (13). Após o anúncio do novo patrocínio da Sportingbet, a dirigente disse que o jogador saiu do Palmeiras pelas portas do fundo e causou um prejuízo de milhões de reais.

O atleta, atualmente no Cruzeiro, foi às redes sociais rebater a declaração da presidente do Alviverde e usou um xingamento. Ele afirmou que foi mandado a sair pelas portas dos fundos, exaltou sua história no clube e mandou Leila esquecê-lo: "Vai tomar no c*".

A esposa do jogador, Paula Campos, também alfinetou a dirigente, acusou que ela tem um "problema pessoal" com o atacante e mandou indiretas.

Nesta manhã, Dudu voltou a atacar Leila. Ele disparou que a presidente do Palmeiras é falsa, que gosta de likes e nunca teve coragem de dizer pessoalmente o que pensava dele: "Para mim falava que me amava".