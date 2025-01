Jogadores de futebol, depressão e um tabu que precisa acabar

O Brasil, esse país alegre do samba e do Carnaval, é um dos mais deprimidos do mundo. Em torno de 16% dos brasileiros e das brasileiras enfrentarão a condição ao longo da vida. Os dados são sub-notificados porque muitos não procuram um médico e não podem, assim, entrar no cálculo.

O modo de vida atual é um gatilho para a depressão. Muito se fala sobre fatores químicos e genéticos e pouco se fala sobre a aceleração e a fragmentação de nossas vidas, fatores causados pelo capitalismo tardio e pelas redes sociais.

Jogadores e jogadoras de futebol, por mais bem pagos que sejam em alguns casos - como os citados acima - não vivem em um mundo suspenso. Eles estão sujeitos às mesmas forças que nos arremessam na escuridão.

Muita gente é capaz de superar a depressão. A maioria, aliás. Mas, para isso, é preciso erguer a mão e pedir ajuda, uma coisa para a qual os homens, mais do que as mulheres, não foram preparados para fazer. Que possamos mudar esse cenário e que principalmente possamos mudar os modos de vida que nos levam a cansar de ser nós mesmos.