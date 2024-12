A possível e absurda saída de Artur Jorge expõe só mais uma fratura das SAF

O que garantiria um mínimo de estabilidade esportiva ao Botafogo de 2025, diante da saída de nomes importantes do elenco, seria a manutenção do trabalho da comissão técnica. Parece que a igualmente estranha saída de Luis Castro no meio do campeonato de 2023 quando o time liderava e encantava não deixou aprendizado. Se perder Jorge, o Botafogo recuará algumas casas. Dizem que um dos nomes sondados para substituí-lo é o de André Jardine, jovem treinador brasileiro que está fazendo trabalhos excelentes no México.

Pode dar bom, mas é uma proposta diferente da experimentada em 2024.

Manter Jorge é a solução mais justa por diversos motivos. Não é um caso de "vamos ver aqui a planilha para saber se temos como aumentar". É a loucura responsável. Mas é também aquela cena que todo trabalhador está cansado de testemunhar: seu pedido de aumento salarial é negado, mas o presidente compra um imóvel novo todo ano. Aumentar o salário do treinador não pode ser um grande problema para um clube que segue contratando embora esteja bastante endividado e faça parte de uma holding que deve R$ 3 bilhões. Contratar menos, negociar apenas o essencial e valorizar a comissão técnica que fez história me pareceria a saída mais segura. Mas o CEO botafoguense gosta mesmo é de emoção. "Tchau, Jorge. Passa no RH e vai com Deus". Se Artur Jorge de fato sair eu diria que o Botafogo perde muita coisa. Mas é SAF, gente. Aqui é planilha, cálculo e retirada de lucro e dividendo.