Coletiva de Renato Gaúcho foi repugnante e não pode ser naturalizada

Renato Gaúcho cruzou uma fronteira que jamais deveria ter sido cruzada em sua mais recente coletiva e sugeriu que os repórteres que escrevem coisas com as quais ele não concorda teriam seus nomes divulgados para a torcida. Em sua declaração estapafúrdia ele vai mais longe e diz que a torcida sabe onde essas pessoas moram. "Chega de mentiras. Vou dar nome aos bois, vou jogar no ventilador o que sei. Vocês também têm família, têm filhos, andam por aí, e os torcedores conhecem vocês", disse ele.

A declaração é absurdamente indecente também porque ela alarga a ameaça e fala em filhos e família dos supostos repórteres que estão escrevendo coisas com as quais o treinador não concorda e diz que são mentiras. Se são mentiras, Renato pode tomar outras atitudes - todas legais - que não sejam sugerir que voltemos ao estado de natureza, esse lugar de todos contra todos tão frequentado por bolsonaristas.

A intenção de Renato, obviamente, era amedrontar os tais jornalistas que andam especulando sobre novos treinadores no Grêmio.