As duas fundamentais lições que a crise de energia em São Paulo deixa

Da onde vem o lucro? Da diferença entre o que se paga para o corpo de trabalho, o que se gasta em estrutura, com impostos e o que se arrecada. Entregar a distribuição de energia, de água e de quaisquer outros bens comuns para a iniciativa privada é dar ao grupo escolhido uma mina de ouro. A receita para lucrar é rápida e direta: cortar força de trabalho, diminuir gastos e seguir recebendo porque a turma sem luz e água não vai querer ficar. Essa gente não pode não comprar esse produto que vamos fornecer.

Uma distribuidora de energia não existe para lucrar; existe para entregar. Entregar para todos. Entregar nos cafundós. Entregar debaixo de temporal. Entregar sem falhas. É preciso gastar e investir e nunca, jamais, embolsar o que sobrou.

Trata-se de um golpe dado contra a população e que começou com Fernando Henrique, que saiu privatizando tudo e disse que ia criar agências reguladoras que fiscalizariam. Arrãm. Fiscalizam sim. Fiscalizam direitinho.

E a população sabe disso, mas estamos longe de sermos uma democracia representativa. Quem faz as leis é que as executa: os muito ricos e poderosos.

De tão cristalino chega a ser apenas absurdo que ainda falemos em privatizar luz e água. O poder do capital privado, associado a seus políticos de estimação, já não se importa mais sequer em parecer razoável. Está se lixando para as evidências e para o que pensamos. Os acionistas da Enel nem no Brasil vivem. Bilionário não passa calor, não fica sem luz e nem sem água.

E agora vem a segunda lição.