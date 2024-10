Um Galo musculoso, perigoso e em ritmo alucinado abre vantagem sobre Vasco

O Atletico Mineiro vai ganhando musculatura na reta final do ano. Vivíssimo na Copa do Brasil com a vitória de 2x1 sobre o Vasco no jogo da ida, vivo na Libertadores. Para se manter tão competitivo nas Copas, optou por administrar o Brasileirão e está ali pelo meio da tabela.

Conforme vai passando de fases nas Copas o Galo vai se encontrando dentro de campo. Gustavo Scarpa vem jogando cada vez melhor ali colado na linha lateral direita - fazendo o corredor e também caindo pelo meio com a bola nos pés. Hulk dispensa comentários. Paulinho, aberto do lado oposto ao de Scarpa, faz um trabalho fundamental de abrir espaços e, mesmo quando não marca, é importante para que esse ataque feroz funcione adequadamente.

E o Vasco não jogou nada mal. Fez o que pôde, lutou bravamente, abriu o placar, seguiu tendo algumas chances mas não segurou o ritmo alucinado de jogo proposto pelo Galo doido.