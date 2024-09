Tite e Titinho fazem a alegria dos secadores rubro-negros

O Flamengo foi muito melhor do que o Peñarol em Montevideo. Ficou com a bola, tocou para lá e para cá, cruzou, atacou, pressionou, tensionou. Mas não chutou nem finalizou de acordo com o volume produzido. Aos 65 minutos, vendo o que todos nós víamos desde os nossos sofás, Tite e Titinho colocaram Gabriel Barbosa. Se falta finalizar, vamos com um finalizador. Mas Gabriel Barbosa não é Gabigol. Gerson e Bruno Henrique tentavam, Arrascaeta e de la Cruz um pouco apagados, e o Peñarol, um time visivelmente inferior e recuado como só os times dotados da coragem da inferioridade ousam recuar, ia se safando aos bicos e chutões. Nem contra-atacar o time uruguaio conseguia.

E, ainda assim, não deu. O Flamengo não achou seu gol. E foi eliminado da Libertadores em Montevideo frustando rubro-negros e todos os que torciam por uma semi-final entre Flamengo e Botafogo. Mas alegrando imenso a nação dos secadores rubro-negros.

Tite assina, assim, seu maior fracasso à frente do Flamengo. Mas ele não está sozinho. Se Tite coloca o filho para brilhar ao lado dele em quase toda as ocasiões de vitórias acho que é justo a gente responsabilizar Matheus Bachi pela eliminação também. Afinal, foi ele que ficou no Rio treinando os titulares enquanto o pai ia para Porto Alegre, com os reservas, enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão.