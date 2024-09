Flamengo: sem brilho, sem vida, sem ímpeto e sem alegria

Deu zebra na Libertadores. O uruguaio Peñarol, um time tradicional que não vive boa fase, veio, viu e venceu o todo poderoso Flamengo por 1 x 0. Ver o Flamengo em campo é, nessa fase que começou em 2019, pensar no que poderia ter sido. Esse Flamengo, além de representar uma nação, é o clube mais rico do Brasil e tem aquele que é considerado o melhor elenco, com muitos craques em muitas posições. Verdade que boa parte desse coletivo está no departamento médico, mas ainda assim o Flamengo tem time para jogar bem, jogar bonito e ser temido.

Em vez disso o que vemos em campo é um time cabisbaixo, sem criatividade, sem ginga, sem desejo, sem vida.

Tite e Titinho, os comandantes do time, parecem ecoar a falta de pulsão de vida. Do banco, assistem passando a impressão de não saber o que fazer. Até pouco tempo Titinho, cujo nome é Matheus Bachi, filho de Tite, se comportava à beira do gramado com bastante fúria, correndo de um lado para o outro, reclamando da arbitragem, corrigindo sabe-se lá o que em campo. Ao que consta, é ele o responsável por estruturar a defesa. Não tem feito, portanto, um bom trabalho, podemos concluir.