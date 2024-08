Dia da visibilidade lésbica: qual a diferença entre lésbica e sapatão?

Mas aí tínhamos um outro problema.

Gay sempre foi muito associado ao masculino e - como não deve mais ser surpresa para ninguém - o machismo e a misoginia vivem bastante confortáveis dentro do movimento LGBTQIA+ - e eles só terão fim quando, num futuro que talvez ainda esteja distante, o patriarcado tiver sido demolido.

Mas e a sapatão?

Eu diria que o termo sapatão, que causava ainda mais repulsa do que a palavra lésbica, foi apenas recentemente retomado pela geração de lésbicas mais novas que entenderam a importância de recuperar e ressignificar o que era um xingamento e motivo de ofensa. Nesse sentido, sapatão é ainda mais político do que lésbica. Talvez as mulheres mais velhas se sintam, ainda, pouco à vontade com o uso de "sapatão", mas as gerações mais recentes pegaram o termo para chamar de seu, orgulhosamente seu.

Definamos (com o perdão da sugestão sempre tão limitante de um padrão): a sapatão vai a passeatas, veste camiseta com as palavras "orgulho sapatão", decora a casa com a bandeira, raspa o cabelo pelo menos uma vez na vida, senta com as pernas abertas para dar um recado, ama um macacão e um boné e, como eu, prefere sítio a praia. A lésbica faz sua política passando pela vida com orgulho de quem é, mas não se sente obrigada a levantar bandeiras, entrar em longos debates ou vestir camisetas temáticas.

Importante ressaltar que a lésbica e a sapatão podem ser mulheres cis, mulheres trans, travestis e todo e qualquer corpo feminino cujos predicados sejam o de se relacionar e se apaixonar por outras mulheres.