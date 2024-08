O distorcido debate sobre a escalação de Marta na final

Assim que Marta foi expulsa contra a Espanha as redes sociais foram inundadas por muitos fãs de Neymar com argumentos do tipo "e se fosse o Neymar, hein". A turma dos vidrados pelo Neymar queria sugerir que Neymar era um perseguido, e Marta, uma protegida. Com as vitórias do Brasil sobre França e Espanha, sem Marta no time, o coro aumentou e o debate passou a ser se o Brasil era melhor com ela ou sem ela.

Vejam, esse debate não existe. Podemos conversar sobre se Marta deve ou não ser escalada desde o início na final (deve!), mas não - jamais - colocar para jogo seu papel, sua grandeza, sua importância.

Não há como colocar Marta e Neymar numa mesma frase. Não há termos de comparação entre eles a não ser o fato de serem tecnicamente extraordinários. Acaba aí. Haverá como compará-los no dia em que Neymar for eleito seis vezes o melhor do mundo, quando ele for uma unanimidade, quando ele for ídolo de craques pelo mundo inteiro, quando a história dele se confundir com a história do futebol. Ou seja: nunca.