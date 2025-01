Botafogo supera time belga e avança pela contratação de ex-Santos e Vasco

O Botafogo avançou pela contratação do atacante Rwan Cruz, ex-Santos e Vasco e atualmente no Ludogorets, da Bulgária.

As tratativas são por um negócio em definitivo, e se discute um contrato de quatro temporadas. As partes estão otimistas por um acordo e, caso o negócio se encaminhe rápido, o jogador pode já ficar de fora da partida contra o Lyon, nesta quinta-feira, pela Liga Europa. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'Canal do TF' e confirmada pelo UOL.

O Genk, da Bélgica, chegou a formalizar uma proposta para contratar o jogador nos últimos dias, mas não chegou a um acordo e viu o Botafogo se aproximar da contratação de Rwan Cruz. No meio do ano passado, o West Ham, da Inglaterra, também procurou o atleta.