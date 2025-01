Vasco negocia a renovação de contrato com o atacante Rayan

O Vasco negocia a renovação de contrato com o jovem atacante Rayan, que está na mira de clubes europeus.

O jogador de 18 anos tem vínculo com o Cruzmaltino até dezembro de 2025 e, a partir do meio do ano, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. A intenção da diretoria do Vasco é valorizar o contrato do atleta e evitar uma saída gratuita.

Lyon, da França, e Fiorentina, da Itália, já buscaram informações sobre Rayan, mas ainda não formalizaram ofertas. A expectativa da diretoria é que em breve cheguem propostas pela joia. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal 'Atenção, Vascaínos' e confirmada pelo UOL.