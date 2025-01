Campeão pelo Botafogo, Adryelson negocia por empréstimo com o Anderlecht

Campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, o zagueiro Adryelson deve deixar o Lyon, da França, e se tornar o novo reforço do Anderlecht, da Bélgica.

O clube belga tem negociações avançadas para contratar o jogador de 26 anos por empréstimo, com opção de compra ao final do vínculo. O jornal 'L'Equipe", da França, informou inicialmente e o UOL confirmou.

Trabzonspor, da Turquia, e o Urawa Red, do Japão, também negociavam a chegada do jogador, que deve optar pelo futebol belga. O Cruzeiro também chegou a sondar a contratação de Adryelson nas últimas semanas, mas recuou após ouvir a alta pedida do Lyon para negociar o jogador em definitivo.