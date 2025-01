Santos encaminha a contratação do volante Thiago Maia, do Internacional

O Santos se aproximou da contratação do volante Thiago Maia, do Internacional.

O Peixe topou assumir a dívida do Inter com o Flamengo pela compra do jogador, na casa dos 4 milhões de euros (R$ 25 milhões), e deve também pagar mais uma certa quantia ao Inter pela liberação imediata.

A expectativa da diretoria do Peixe é que o jogador de 27 anos desembarque na Baixada Santista nos próximos dias para finalizar o acordo. Thiago Maia está em Porto Alegre e se apresentou para a pré-temporada do Inter, mas não permanecerá no clube.