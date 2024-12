Vasco acerta empréstimos de Figueiredo e Barros para clube da Série B

Um dos destaques em 2022 do time do Vasco, Figueiredo perdeu espaço no ano seguinte e voltou a ficar novamente fora dos planos do Cruzmaltino para 2025. No Coritiba, oscilou entre titular e reserva, com dois gols e quatro assistências em 42 jogos. Ele tem contrato até o final de 2026 com o time carioca.

Cauan Barros teve bom desempenho pelo Amazonas e assumiu a titularidade no segundo semestre, Pela equipe manauara, o jovem de 20 anos balançou as redes duas vezes e distribuiu uma assistência. O contrato do volante com o Vasco vai até dezembro de 2026.