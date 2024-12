Grêmio acerta a contratação do técnico Gustavo Quinteros, ex-Vélez

Quero informar a todos os torcedores do Vélez, com muita tristeza, que não continuarei na próxima temporada", discursou Quinteros, em vídeo publicado nas redes sociais. Como treinador, tenho objetivos profissionais a cumprir. Nos últimos dias, não pudemos chegar a um acordo para a continuidade do trabalho. Mas agradeço a confiança da diretoria e estou tranquilo por ter feito um excelente trabalho Quinteros.

Gustavo Quinteros chega ao Grêmio para substituir Renato Gaúcho, que deixou o comando técnico ao final da temporada. O profissional de 59 anos chegou a negociar com o Santos nas últimas semanas, mas optou por não aceitar a oferta do time paulista.