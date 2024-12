Mano Menezes encaminha renovação de contrato com o Fluminense

Mano Menezes e Fluminense vão seguir juntos em 2025. Depois de duas reuniões nos últimos dias, o técnico e a cúpula tricolor decidiram pela continuidade do trabalho na próxima temporada.

Para permanecer no clube carioca, Mano vai ter o contrato renovado por mais uma temporada e, consequentemente, um reajuste salarial. Os detalhes do acordo vão ser colocados no papel ainda nesta semana.

Desta forma, o comandante gaúcho já começou a planejar a montagem do elenco e também as próximas competições: Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Super Mundial de Clubes e Copa Sul-Americana.