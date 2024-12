Santos faz proposta, mas Dudu encaminha acerto com Cruzeiro para 2025

De saída do Palmeiras, o atacante Dudu recebeu nesta semana uma proposta do Santos, mas tem como encaminhado um acerto com o Cruzeiro para 2025.

O Peixe iniciou contatos pela contratação de Dudu no meio do ano, mas apenas nos últimos dias oficializou uma oferta. A Raposa, porém, já tinha conversas avançadas com o jogador e espera fechar o negócio antes do final deste ano.

O contrato de Dudu com o Cruzeiro deverá ter duração entre três e quatro anos, e as partes discutem detalhes finais para alçar um acordo.