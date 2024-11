Bahia atende pedido de Ceni e conversa pela chegada de Nestor, do São Paulo

O Bahia abriu conversas para contratar o meia Rodrigo Nestor, do São Paulo.

A chegada do jogador de 24 anos é um pedido do técnico Rogério Ceni, que aprecia o futebol do cria de Cotia e já o comandou enquanto esteve à frente do tricolor. Com o técnico, Nestor marcou oito gols e deu 11 assistências em 2022. O Tricolor de Aço ainda não formalizou uma oferta.

Nestor tem contrato com o São Paulo até junho de 2028, mas perdeu espaço com o técnico Luis Zubeldía e pode deixar o time paulista em 2025. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo UOL.