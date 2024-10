Seleção da Arábia Saudita faz consulta e vê Tite como alvo principal

A seleção da Arábia Saudita está em busca de um novo treinador e, neste momento, um brasileiro desponta como grande favorito para assumir o cargo: Tite.

Gilmar Veloz, agente do técnico gaúcho, viajou nesta semana à Europa para iniciar as primeiras conversas com os dirigente sauditas, que têm pressa para atingir acordo e, com isso, avançar para rescindir com o italiano Roberto Mancini.

Livre no mercado desde que deixou o Flamengo, em setembro, o treinador de 63 anos passou pelo futebol do Oriente Médio em duas oportunidades, sendo ambas nos Emirados Árabes Unidos: Al Ain (2007/28) e Al Wahda (2010/11).