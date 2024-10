Corinthians paga multa ao Flamengo por ter utilizado Hugo Souza

O Corinthians pagou, nesta terça-feira (22), o valor da multa de R$ 500 mil ao Flamengo pela utilização do goleiro Hugo Souza na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil.

No acordo de empréstimo assinado entre as equipes, a cada partida disputada pelo goleiro entre eles, o clube paulista deveria arcar com uma multa de R$ 500 mil no dia seguinte ao jogo, mas com carência de dez dias para a quitação da pendência.

Por ter utilizado Hugo Souza contra o Flamengo três vezes durante o empréstimo, o Corinthians já pagou R$ 1,5 milhão. Além do R$ 1,2 milhão pelo acordo inicial, o clube paulista deverá pagar mais R$ 4,8 milhões, por 60% dos direitos econômicos, para ficar com o arqueiro em definitivo.