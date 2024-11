Cássio não jogará contra o Corinthians na rodada 34

Corinthians x Cruzeiro será jogado às 11h do próximo dia 20, feriado da Consciência Negra. O jogo de manhã será confirmado pela CBF ainda nesta semana, já que a delegação do time mineiro tem que estar no próprio dia 20 em Assunção (Paraguai) - evidência do protocolo da Conmebol para a final da Copa Sul-Americana.

Fernando Diniz poupará titulares para a final contra o Racing, e não será dessa vez que o Cássio reencontrará a torcida do Corinthians - no primeiro turno ele não jogou pelo Cruzeiro porque a janela não havia sido aberta para registrar sua transferência.

A decisão de poupar titulares - principalmente blindar o goleiro - já foi tomada. Assim como está decidido que o jogo será às 11h.