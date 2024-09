Corinthians: descontentes sonham com Paulo Garcia como 'terceira via'

Paulo Garcia, dono da Kalunga, antigo patrocinador e influente conselheiro do Corinthians há décadas, tem tido seu nome levantado como principal trunfo para a união dos descontentes com a gestão de Augusto Melo.

Tentando se desvincular do "dérbi" oposição versus situação que contamina as opiniões sobre os processos administrativos que podem culminar, em última instância, com a perda do cargo e dos direitos políticos do presidente do clube, um grupo de conselheiros descontentes tenta convencer Garcia a ser um possível candidato único em caso de vacância no poder.

A ideia do grupo, simpático, mas ainda não signatário do "Movimento Reconstrução" (conselheiros que assinaram o pedido de processo de impeachment contra Melo), é se desvincular da ideia de que a saída de Melo esteja ligada ao retorno de algum expoente do grupo "Renovação e Transparência" (nomes como os dos ex-presidentes Mario Gobbi, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves e Andrés Sanchez).