Corinthians: Melo é pressionado por conselho; Marília Ruiz conta bastidores

Em participação no Fim de Papo desta terça (8), a colunista Marília Ruiz revelou bastidores da reunião do conselho deliberativo do Corinthians que colocou mais pressão sobre o presidente Augusto Melo.

A jornalista informou que o mandatário corintiano só falou sobre o tema SAF do Corinthians, negando tal possibilidade. A reunião, de acordo cm Marília, contou com vários conselheiros questionando e acusando Augusto Melo sobre artigos descumpridos do estatuto do clube.