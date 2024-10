'Consulta Democrática' ignorada pela CBF é arma do Corinthians no STJD

Disparado às 22h da última sexta, 27 de setembro, com cópias para semifinalistas da Copa do Brasil, federações estaduais envolvidas e TV Globo, um e-mail com o título "Consulta Democrática" tratava de uma consulta formal sobre a possibilidade de inversão de rodadas de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro depois da próxima Data-Fifa. No corpo da mensagem havia um alerta: a consulta deveria ser respondida até as 13h do sábado 28.

Todos já sabemos que Corinthians e Vasco foram contra a mudança - o que os motivou inclusive a entrar com ações inominadas no STJD com pedido de liminar para que a alteração seja cancelada.

O que revelo agora é que tal e-mail (documento formal) foi encaminhado para uma funcionária do Corinthians: a secretária da presidência, que não estava no clube na sexta às 22h. Só no sábado de manhã o presidente do clube, Augusto Melo, recebeu da FPF o encaminhamento da mesma mensagem. O clube confirmou a informação apurada por este BLOG.