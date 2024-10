Corinthians vai manter publicidade de Esportes da Sorte

Baseado no ofício 3940/2024, o Corinthians definiu que manterá ativa as publicidades do seu patrocinador master Esportes da Sorte nos uniformes de treinos e jogos.

Enviado ontem para os presidentes das Federações Estaduais e para os presidentes dos clubes filiados com o título "Divulgação de lista de empresas de apostas de quota fixa", o documento assinado por André Matos (diretor jurídico da CBF), Hélio Menezes (diretor de governança) e Eduardo Gussemm (oficial de Integridade) diz: