Em alerta, Corinthians observa operação policial contra novo patrocinador

Com surpresa e apreensão, a direção do Corinthians recebeu a notícia sobre a operação "Integration", que teve como um dos alvos a plataforma de apostas online "Esportes da Sorte", nova patrocinadora do clube.

Internamente, a cúpula se incomodou ao receber apenas uma nota oficial (igual à recebida pela imprensa) em que a parceira admite estar colaborando com as investigações desde 2023 (leia abaixo).

Assinado em julho de 2024, o patrocínio da "Esportes da Sorte" vale por três anos e renderá R$ 309 milhões ao clube. O blog apurou que o clube manifestou seu desconforto com a empresa responsável pelo compliance do acordo - que não rastreou o problema. Até a publicação desta nota, o clube ainda não havia enviado nenhuma notificação oficial ao patrocinador para marcar sua posição (apesar de haver entendimento de que essa medida terá de ser tomada).