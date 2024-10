Vini Jr. ganha perdendo: todo mundo sabe quem jogou mais

Esse meme que compara os números de Vinícius e Messi viralizou a partir de contas de Barcelona.

Comparação entre Vini Jr. e Messi Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Na esteira do goleada no clássico no último sábado - 4 x 0 para o Barcelona na casa do Real - e na rivalidade histórica entre os clubes espanhóis, a comparação (até desonesta) está sendo distribuída com comentários desrespeitosos e racistas no dia em que se esperava que Vini Jr fosse anunciado como melhor jogador do mundo pela revista France Football.

Lamentável.