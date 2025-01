Justiça julga ação contra homem acusado de aliciar menores no futebol

A 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu, por unanimidade, que a esfera trabalhista tem competência para julgar uma ação contra um homem acusado de aliciar crianças e adolescentes com a promessa de carreira profissional no futebol. De acordo com a ação do Ministério Público do Trabalho (MPT), que corre em segredo de justiça, os jovens eram submetidos a condições degradantes e de exploração sexual.

O colegiado entendeu que a proteção aos direitos desse grupo e a eliminação da exploração do trabalho infantil tornam a intervenção da Justiça do Trabalho indispensável.

A advogada trabalhista Bruna Ferreira explica que o entendimento da 2ª Turma do TST de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho é juridicamente fundamentada no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, que abrange litígios oriundos das relações de trabalho, mesmo que estas sejam informais ou pré-contratuais, como no caso desses jovens.