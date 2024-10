Erro da CBF que tirou Nenê de Juventude x Palmeiras não anula partida

O meia Nenê desfalcou o Juventude na derrota por 5 a 3 para o Palmeiras, em partida disputada no último domingo (20), no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência do jogador pegou o clube gaúcho de surpresa e se deu por um sinal - tratado pelo Jaconero como equivocado - do sistema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com o Juventude, o nome do veterano aparecia no sistema que mostra as condições de jogo de cada atleta, indicando uma "pendência" com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Em nota oficial, o clube gaúcho afirmou "desconhecer" qualquer punição aplicada a Nenê, até mesmo pelo fato do jogador não ter sido alvo de nenhum julgamento recente na Justiça Desportiva.