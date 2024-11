Lusa dá passo rumo à SAF, mas aprovação deve vir com ressalvas fundamentais

O COF, Comitê de Orientação e Fiscalização da Portuguesa, apresentou nesta quarta-feira o parecer pedido para o escritório de advocacia que analisou a proposta dos investidores para comprar o futebol do clube e transformá-lo em SAF. O comitê deu parecer favorável, mas com uma série de ressalvas que surgiram - o escritório de advocacia pertence a Sergio Santos Rodrigues, atual presidente do Cruzeiro e responsável pela venda do clube mineiro a Ronaldo, a primeira SAF do Brasil nos moldes que vemos pipocar em vários clubes.

É um passo rumo à SAF. Mas não é um passo tão firme como a torcida queria, em função de muitas dúvidas deixadas pelo contrato. Dá margem para os otimistas comemorarem, mas também para os opositores se manifestarem. Nesta quinta-feira, o Conselho Deliberativo vai se reunir e, aí sim com poder decisório, pode encaminhar a aprovação da SAF para a Assembleia de sócios - é possível que isso aconteça com as mesmas ressalvas do parecer apresentado pelo COF. Representantes dos investidores - as empresas Tauá, Revee e XP - estarão presentes e podem aproveitar o ensejo para dissipar algumas dúvidas.

A torcida organizada do clube, a Leões da Fabulosa, já anunciou o total apoio ao projeto de SAF e estará presente ao Canindé para pressionar conselheiros em direção à aprovação. Torcedores e jornalistas não terão acesso à reunião do Conselho Deliberativo, e o presidente do órgão já anunciou que os votos serão abertos e nominais. A situação do clube entende que a transparência máxima facilitará a aprovação, mesmo que com ressalvas.