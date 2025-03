Palmeiras tem boas notícias: Porto chegará em frangalhos ao Super Mundial

Esse é um grupo para o Palmeiras ficar em primeiro e torcer para o Botafogo ficar em segundo [do grupo dele], porque você não quer pegar nem o PSG nem o Atlético de Madrid [nas oitavas de final].

O colunista explicou que o Porto vive momento de transição institucional após décadas comandado pelo ex-presidente Jorge Nunes Pinto da Costa.

O André Villas Boas se tornou presidente do clube depois de 42 anos de mandato do Pinto da Costa, que morreu inclusive esse ano. É uma mudança de gestão que não vai ser fácil.

Depois de 42 anos com o mesmo presidente, o Porto troca de mãos, o Villas Boas já demite o Sérgio Conceição, que era o técnico e agora está no Milan, e coloca no lugar o auxiliar dele, que ficou com o carimbo de traidor na testa.

Ele foi mal pra caramba e já foi demitido, e aí o Porto contratou o [Martín] Anselmi, que é um argentino que já foi técnico do Del Valle.

Além do Porto, o Palmeiras também enfrenta na fase de grupos o Al-Ahly, do Egito, e o Inter Miami, time de Messi que representará os donos da casa no Mundial disputado nos EUA.