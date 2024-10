Respiro na tabela permite que Dorival teste a mudança que a seleção precisa

A seleção brasileira venceu o Peru por 4 a 0. Há de se comemorar. Porque se no passado goleadas e vitórias eram uma constante na vida da seleção brasileira, hoje em dia as coisas deram uma bela de uma mudada. Então não importa muito se foram dois gols de pênalti ou se o jogo ofensivo voltou a se mostrar empacado diante de uma parede. A seleção estava com a faca no pescoço nas eliminatórias para a Copa do Mundo e deu uma respirada com as vitórias "obrigatórias" contra os dois piores times da competição, Chile e Peru.

Agora, vem uma dobradinha que, exatamente um ano atrás, colocou o trabalho de Fernando Diniz em cheque. Foram péssimas partidas contra Venezuela, em Cuiabá, e Uruguai, em Montevidéu, que fizeram muita gente duvidar do processo que apenas se iniciava. Dorival Jr vai comandar a seleção em novembro na Venezuela e em Salvador, recebendo o Uruguai. Duas seleções que caíram em um ano.

O Uruguai possivelmente demitirá Marcelo Bielsa, após a explosão dos problemas extra-campo entre o treinador argentino e o grupo de jogadores da seleção celeste. Seja pelo relacionamento conturbado ou não, o Uruguai não venceu nenhum de seus últimos oito jogos e sequer fez um gol nas dobradinhas de partidas de setembro e outubro pelas eliminatórias. A Venezuela fez um jogo decente contra a Argentina na semana passada, mas também vê o sonho de uma Copa do Mundo inédita ameaçado pela sequência que resultou em apenas dois pontos ganhos dos últimos 12 disputados.