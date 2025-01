Briga no banheiro fez desafeto de Leila conseguir liminar contra Palmeiras

O ex-conselheiro Leandro Bafume entrou na Justiça contra o Palmeiras após agressão e briga no banheiro que culminou com sua suspensão do quadro associativo do clube alviverde. No processo, ele conseguiu uma liminar para concorrer a um cargo no Conselho Deliberativo na eleição em fevereiro.

De acordo com o Palmeiras, ele havia sido suspenso preventivamente por 90 dias após, comprovadamente, agredir outro associado com uma cabeçada, dentro do clube social. "As imagens da agressão foram captadas por câmeras de monitoramento interno e fornecidas ao comitê de sindicância que apura o caso", disse o clube, em nota.

O Palmeiras acrescentou que "o associado em questão já passou por outros dois processos de sindicância, em razão de condutas inadequadas dentro do clube".